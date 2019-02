TOUBA/ L'honorable député Sadaga ' démontre ' pourquoi « Idrissa Seck, Me Madické Niang et Sonko ne gagneront jamais dans la cité religieuse... »

À Tindôdi pour offrir aux populations 5 kilomètres de tuyaux d'eau, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, qui avait promis ''de démolir Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Me Madické Niang'', s'y est essayé. Le leader politique Apériste de Touba convoquera l'histoire pour les deux anciens leaders du Pds avant de minimiser les chances de l'ancien Inspecteur des impôts ''de véritablement exister le jour du scrutin.'' Accompagné des leaders de sa zone et de plusieurs membres de son staff, Sadaga dira être certain de la victoire de son candidat, surtout ''depuis que le Khalife Général des Mourides lui a demandé de rester confiant.''