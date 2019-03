TOUBA - L'analyse politico-religieuse de Serigne Mourtalla Kébé, petit-fils de Serigne Saliou sur...

Petit-fils de Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mourtalla Kébé estime que les contingences religieuses et les clivages confrériques sont tellement poussés au Sénégal que le talent individuel a sensiblement perdu de sa superbe au profit des mouvements de masse. Dans un autre pan de son analyse, le jeune religieux s'offusque de cette manie qu'ont certains de ses parents à réduire Serigne Touba, de le confiner autour du conjoncturel et de ne profiter de son immense oeuvre qu'à travers des questions politiques et même politiciennes, parfois. En clair, il flétrit l'attitude de consommateur d'héritage et fait la promotion de l'esprit de créativité...