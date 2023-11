TOUBA- L’ambassadeur de la Palestine décrit au Khalife l’ampleur des malheurs causés par Israël à son peuple

C’est un diplomate visiblement avec un moral au raz des pâquerettes qui a rencontré le Khalife Général des Mourides. Dr Jaballah Nassaer , accompagné de Ahmed Saloum Dieng, a regretté la massacre que les Palestiniens subissent à cause d’Isarël prenant le soin de donner la nombre de morts enregistrés à l’heure actuelles (14 000 victimes dont des enfants et des personnes âgées). Il regrettera que les agresseurs prennent pour cible les écoles et les hôpitaux, notamment.