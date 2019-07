TOUBA / L'ambassadeur d'Italie à Dakar rend visite au Khalife des Mourides et reçoit une délégation de « Touba Ça Kanam »

Francesco Paolo Venier, à la tête d'une délégation, a été reçu par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. L'ambassadeur Italien était venu effectuer une visite de courtoisie au cours de laquelle il s'est entretenu avec le Patriarche de Darou Miname sur les conditions de vie des Sénégalais en Italie qui, dit-il, pour ceux qui sont en position régulière, font un peu plus de 100.000 personnes.



Serigne Mountakha Mbacké, au nom du peuple Sénégalais, affirmera le bonheur qu'il a de savoir que, pour l'essentiel, les émigrés Sénégalais vivent relativement en paix en Italie. ''Nous vous sommes reconnaissants de l'hospitalité que vous réservez à nos compatriotes qui ont choisi d'aller vivre chez vous. Sachez que le Sénégal suit de près leur situation.''



L'ambassadeur est ensuite allé rendre visite à la structure Touba Ça Kanam, sous la houlette d'un Sénégalais vivant en Italie du nom de Mamadou Aly Ndiaye. La rencontre aura permis à l'organisation de montrer au diplomate les différents efforts fournis pour soulager les populations de Touba dans le domaine de la santé et du vécu social. Ainsi visitera-t-il, sous la conduite d'une équipe dépêchée par Touba Ça Kanam et conduite par son président Serigne Abdou Fatah Guèye, un poste de santé dont la construction est déjà achevée et plusieurs autres réalisations.



Francesco Paolo Venier ne manquera pas de dire tout le bonheur qu'il a eu d'effectuer le périple sur Touba. '' Je voudrais exprimer ma satisfaction en venant ici. Il y a beaucoup de Sénégalais en Italie. Ils sont tous bien intégrés et travaillent sans difficulté majeure. Entre les deux pays, il y'a une amitié sincère. Cette communauté Sénégalaise constitue une force pour notre société. C'est du donnant-donnant '', dira l'hôte de la cité, de manière substantielle...