TOUBA / L'Apr et ses partis alliés souhaitent la bienvenue au Rewmi dans cette nouvelle « large coalition ».

À la suite d'une rencontre organisée ce dimanche sous la houlette des partis alliés à l'Apr, le Rewmi et par extension la " Coalition Idy 2019" peut désormais tranquillement rejoindre, au niveau de Touba, la large coalition désormais née avec l'entrée du parti Rewmi dans le nouveau gouvernement et la nomination d' Idrissa Seck à la tête du Conseil Économique, Social et Environnemental.



L'invite a été lancée, officiellement, par Seydina Ousmane Diop de Ldr/ Yessal de Fada, Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké de l'Apr, Bassirou Gaye de l'Afp etc... aux leaders de Rewmi présents à la rencontre. "Nous avons jugé nécessaire de marquer notre soutien à la vision du chef de l'État qui a consisté à former un gouvernement élargi à l'opposition qui a accepté sa main tendue. Un appel à tous ceux qui, de par leur expérience, leur vécu, ont convenu de venir prendre part à l'effort de résilience face à la pandémie de la covid19", dira Seydina Ousmane Diop. Une trompette embouchée par le ministre conseiller Cheikh Abdou Bali qui a rappelé que la coalition Idy 2019 est sortie deuxième à la dernière élection Présidentielle avec 20% des suffrages exprimés par les Sénégalais. "Notre coalition depuis plus de 8 ans. Ce qui constitue, à bien des égards, un exploit. Cela signifie que les composantes ne sont intéressées que l'intérêt général de ce pays. Nous souhaitons au Rewmi la bienvenue dans cette large coalition. Vous y avez votre place..."