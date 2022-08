TOUBA - Khady Diop (BBY) : « Galass Kaltom a été sanctionné par ses propres parents…les populations transportées ont voté contre nous »

Après Serigne Modou Bara Dolly, c’était ce mardi au tour de Sokhna Khady Diop de pester contre la tête de liste départementale de la coalition présidentielle à Mbacké, suite à la raclée essuyée lors des élections législatives. L’ancienne responsable des femmes du Pds dira que le Mbacké- Mbacké est resté immobile durant toute la campagne électorale, préférant se remplir les poches avec l’argent alors alloué au titre de fonds de campagne. « Une campagne électorale qui se passe dans des salons n’en est pas une et elle ne peut aboutir qu’à des défaites. Galass Kaltom est l’unique responsable de cette raclée. Que le Président sache que l’argent qui a été envoyé à la coalition pour les besoins de la campagne a été jeté dans des comptes bancaires. Tout le monde est mécontent ici à Touba. Il a préféré thésauriser l’argent plutôt que de se battre pour un mandat de 05 ans à l’Assemblée Nationale, pécuniairement moins important. »

Sokhna Khady Diop d’enchaîner. « Galass Kaltom a même perdu Aaliyah chez lui. Et ce ce sont ses propres parents qui l’ont combattu et sanctionné. C’est une honte pour nous Républicains de Touba de voir le Président Macky Sall toujours perdre des élections ici avec tout ce qu’il fait pour le Khalife et pour Touba. » Sans transition, elle s’adressera aux populations de la cité religieuse.

À ces dernières, Sokhna Khady Diop posera la question de savoir pourquoi elles ont choisi de ne pas voter pour le Président Macky Sall. « Que voulez -vous ? Qu’est-ce qu’il n’a pas fait pour cette ville ? Combien de kilomètres de routes bitumées a-t-il réalisé ici? Combien d’établissements sanitaires a -t-il fini de construire ? Cette remontée de la nappe phréatique qui menaçait même la mosquée et contre laquelle le Président a fait creusé plusieurs forages… Il fait aussi que vous populations vous nous disiez ce que vous voulez! »

En conclusion, il demandera à ses frères de parti et de coalition de ne plus s’adonner à transporter des populations vers leurs lieux de vote. « C’est inutile! On les transporte et ce sont elles qui votent contre nous... »