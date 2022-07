TOUBA - Implication des personnes handicapées dans les législatives / Serigne Fallou Mbacké Transitaire s’y met…

Permettre aux personnes handicapées de jouer leur partition dans le déroulement des élections législatives et surtout soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar, voilà ce à quoi s’est attelé Serigne Fallou Mbacké Transitaire en enrôlant la principale association à Touba.



Dans leur discours, les hôtes par la voix de Sokhna Maï Mbacké, ont accepté la main tendue mais ont tenu à marteler deux de leurs principales doléances : disposer d’un centre polyvalent à Touba et veiller à ce que la loi d’orientation sociale soit appliquée.



La délégation de Benno était composée de plusieurs responsables politiques dont Moussa Thioune, Mafary Ndiaye et Diène Guèye Général.