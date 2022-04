TOUBA - Fondation Soxna Bali / Des dons évalués à 65 millions de Fcfa dont 6.000 sacs de riz, du sucre, des enveloppes financières, etc…

Cérémonie de remise de dons en grande pompe à Touba ! La fondation Soxna Bali a fait tourner les aiguilles. Pour la deuxième édition de sa journée de solidarité organisée en cette période de Ramadan, la structure a casqué fort en remettant aux bénéficiaires des denrées alimentaires et appuis financiers évalués à plus 65 millions de francs Cfa. Serigne Cheikh Diop Coki, President en exercice de la fondation, précisera que l’aide est destinée aux nécessiteux non sans signaler que divers autres appuis ont été consentis au profit d’associations, de structures médicales, etc…



Ainsi, en plus du matériel offert aux personnes handicapées, des médicaments ont été mis à la disposition des populations et des établissements sanitaires (Matlabul Fawzeini, les amicales de Diémoul et de Ndamatou) qui ont aussi reçu des enveloppes financières. Les personnes au coefficient mental réduit n’ont pas été laissées en rade avec une enveloppe de 500 000 francs cfa.



Cheikh Diop Coki ne manquera pas, par ailleurs, de rappeler que la fondation Soxna Bali a déjà, en deux ans d’existence, réussi à avoir un répertoire de réalisations assez consistant. Parmi ces réalisations, il citera la mosquée déjà construite à Madyana, des puits et un forage déjà achevés. En perspective, la fondation prévoit de mettre sur pied un centre de santé pédiatrique, un centre de formation féminin, un daara moderne à Porokhane, etc…



Rappelons que lors du Grand Magal de Touba, la fondation Soxna Baali avait consenti au profit du comité d’organisation du 18 Safar un appui substantiel de 8 bœufs, 2 chameaux et 10 tonnes de riz...