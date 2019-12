TOUBA FALL À MBACKÉ / Deux enfants meurent dans un incendie...

Drame à Touba Fall et plus précisément dans le village de Bèto. Deux enfants (un garçon et une fille), ont perdu la vie suite à un incendie. Des sources proches de la famille des victimes parlent d'un petit feu allumé par leur mère pour préparer le petit-déjeuner qui s'est, malheureusement, transformé en un véritable incendie.

Les secours ne pourront rien faire pour sauver la vie de ses bouts de bois de Dieu qui n'étaient âgés que 3 et 5 ans. Ils sont présentent au niveau de la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.