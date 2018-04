TOUBA / Emprisonnement d'un fils de Serigne Mourtalla Mbacké à Thiès - La famille du Saint homme rue dans les brancards

Colère noire dans la famille Mbacké-Mbacké de Serigne Mourtalla Mbacké, fils cadet de Serigne Touba... Motif : arrestation puis emprisonnement pour un mois ferme de Serigne Abdou Akim Mbacké ,fils du Saint homme. Le chef religieux a, en effet, été arrêté par la police de Thiès à la veille du Kazu Rajab suite à un contrôle de routine sur la circulation routière pour défaut d'assurance de son véhicule et ou de permis de conduire. Placé sous mandat de dépôt, il sera jugé devant le tribunal des flagrants délits de Thiès avant d'écoper d'une peine d'emprisonnement d'un mois ferme.



Complètement hors d'eux, des membres de la famille ont convoqué la presse hier juste après la prière du crépuscule dans la résidence Khadim Rassoul pour pester contre l'État du Sénégal. À en croire Serigne Mourtalla Bousso, '' nos gouvernants ont encore prouvé qu'ils croient sincèrement que les Mbacké-Mbacké ne méritent aucun égard particulier malgré le rôle prépondérant joué par leur ancêtre dans l'évolution de ce pays. '' C'est regrettable qu'un fils de Serigne Mourtalla ait été victime d'un traitement aussi illégal. Il a été empêché d'entrer en contact avec les membres de sa famille ou encore d'alerter son avocat. Ils ont voulu le juger et le jeter en prison sans que personne ne soit au courant de ce qui se passait. Nous avons compris qu'il s'agissait là d'un signal fort que les dirigeants de ce pays ont voulu lancer à tous les Chefs religieux de Touba. ''



Serigne Mourtalla Bousso de se vouloir clair dans son discours. '' Nous exigeons sa libération sinon nous nous montrerons plus désagréables. '' Affaire à suivre..