TOUBA - EXORCISER LE MAL / Serigne Mountakha appelle à une journée dédiée aux Xasaïds le 11 août prochain et impose le respect des gestes barrières.

C’est déjà bien parti pour être un immense événement ! La journée dédiée aux écrits de Serigne Touba sera, comme recommandée par le Khalifeaà Général des Mourides, pilotée par le dahira Hizbut - Tarquiyah qui travaillera en parfaite symbiose avec Serigne Amsatou Mbacké Ibn Serigne Souhaïbou Mbacké. Elle démarrera le matin et s’achèvera après la prière du Takussan. Une séance de travail pour élaborer le plan de communication a été déjà déroulée dans les locaux de Hizbut sous la houlette de Serigne Youssou Diop et en la présence de plusieurs chercheurs Mourides dont Serigne Gana Mésséré, Serigne Abdoulaye Diop Bichri, Serigne Fallou Galass Sylla. La presse locale était aussi largement représentée.



Un plan d’accueil des délégations issues des régions et diverses localités du pays a aussi été élaboré au terme d’un conclave qui a eu lieu entre les responsables de Hizbut-Tarqiyyah, du Diwaanu Euhlu Xasaïd et du staff de Serigne Amsatou.



« Chaque région est affectée dans un lieu bien précis où elle se basera pour effectuer convenablement le service de déclamation des panégyriques attendu à ce jour », dira un communiqué ventilé. C’est ainsi que la Région de Thiès sera logée dans les concessions de Serigne Saliou et de Serigne Mourtada Mbacké. Louga et Saint-Louis seront hébergées dans celle de Serigne Abdoul Ahad Mbacké



Dakar et tout ce qu’elle compte comme dahira se retrouvera dans les concessions de Serigne Abdou Rahmane Borom Deurbi, de Serigne Fallou Mbacke et les Kurels concernés sont Kanzul Mouhtadine, Almadies, Guinaaw Rail, Sicap Mbao, Médina, Nouroud Darayni Pikine, Choukory, Bène Barack, Malika, Keur Massar, Wakana Bou Yoff, La Rochette, Yeumbeul, Parcelles Acapes, Allou Baye Niakh, Massalikul Jinaane, Thiaroye Gare, Parcelles Unité 2, Tivaouane Peulh, Wakana International,

Jaxxay, Ouakam, Mounawiroul Bounyane,Thiaroye Azur et Apix.



Pendant ce temps, les régions de Diourbel, de Kaolack, les localités du Sud dont la Guinée Bissau et de l'Est, se retrouveront sur l’Esplanade de Darou Minane. Une précision de taille a quand même été faite : seule la présence des kurels de Xassida a été jugée primordiale. À côté, il est préférable, au vu de la recrudescence de la pandémie de la Covid-19, que les autres populations observent cette journée depuis chez elles. D’ailleurs, Serigne Mountakha Mbacké a décrété obligatoire le port de masque et le respect des gestes barrières.



L’essentiel des déclamations sera ainsi assurée par *Ahlu Qaçâyid* qui est une structure qui regroupe l'ensemble des fédérations et Dahira Mourides du Sénégal et du monde. Serigne Amsatou Mbacké Ibn Serigne Sohibou en est le Jawriñ ou coordinateur.



Associée à la journée, Touba Ça Kanam aura contribué à hauteur de 5 bœufs et de 03 tonnes de riz non sans compter l’engagement pris de servir à boire aux populations qui effectueront le déplacement. Dans une communication faite par son porte-parole, le Khalife Général des Mourides aura précisé que cette journée est un moment exclusivement dédié à la prière. Affaire à suivre...