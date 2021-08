TOUBA ET LE PRÉSIDENT SALL / Les jeunes de l’Apr se scindent en deux groupes et tiennent un langage opposé.

Le Président Macky Sall, voue-t-il une certaine considération à la jeunesse Républicaine ? La respecte-t-il suffisamment ? Lui octroie-t-il assez de reconnaissance ?



Face à ces questions, les jeunes de l’Apr de Touba ne parlent pas décidément le même langage. Pire, ils ont même été jusqu’à se scinder en deux groupes antagonistes pour défendre des positions opposées. Si la frange pilotée par Abdou Fatah Diop continue de clairement soutenir que le Président Macky Sall ne leur accorde pas toute l'attention requise et ferait même montre de dédain à leur endroit, alors qu’ils ont été pour beaucoup dans les résultats glanés lors de la dernière élection présidentielle. Ce groupe s’identifie comme étant « les Apéristes en quête de reconnaissance » .

L’autre, dans lequel on distingue Bassirou Mboup de la Cojer, Talla Sylla, Fallou Dieng du Meer et Madame Dièye, prône « la fidélité » au patron de l’Apr.



Pour Fallou Dieng, « les jeunes gagneraient à faire bloc autour de leur leader et travailler à un renouvellement de l’engagement manifesté depuis 2012 ». Il insistera sur les réalisations et les projets en cours d’exécution. Dans la même veine, la coordonnatrice de la jeunesse féminine du parti abordera son sujet. « Il s’agira de faire le distinguo entre les jeunes qui sont dans le parti depuis le début et ceux qui versent dans le chantage. » Quant à Bassirou Mboup, « la grogne est le fait de mécontents qui n’ont jamais servi le parti, qui n’ont été à aucun niveau de responsabilité dans le projet de massification. Il précisera que les efforts imminents à fournir devraient aller dans le sens de donner au Président Sall sa première grande victoire dans l’agglomération. » Quant au célèbre Talla Sylla, « il trouvera urgent de rappeler qu’aucun contrat de nommer des personnes à des postes de responsabilité ne lie le Président Sall au département de Mbacké. C’est pour un projet de société qu’il a été porté à la tête de ce pays. » Le débat est ouvert...