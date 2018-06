TOUBA ET INONDATIONS : Le DG de l'ONAS promet de doubler la conduite de Keur Niang et fait état de la volonté du Président de régler définitivement le problème.

Lansana Gagny Sakho est formel. Touba ne devrait pas vivre les mêmes travers que l'année dernière et les années d'avant. Le directeur général de l'ONAS prévoit d'apporter une solution ponctuelle d'abord, sur instruction du Président Macky Sall, avant de proposer une remède définitif.



'' L'objet de cette visite est de lancer un chantier important pour concrétiser une promesse du Président de la République visant à régler définitivement les problèmes d'inondation dans la ville de Touba. Il s'agit de doubler une conduite de Keur Niang qui posait beaucoup de problème. Au delà ce projet ponctuel, le plus important c'est ce projet des eaux usées d'un montant de 20 milliards financé par la BADEA. C'est le premier projet d'assainissement d'eaux usées mis en place dans la cité. Les travaux devraient débuter dans le courant du mois d'août. ''



Invité à revenir sur les mesures qui s'imposent d'emblée pour juguler les récurrentes inondations, Lansana Gagny Sakho revient sur l'aspect technique de la solution. " On va pratiquement multiplier par trois le bassin. On ne devrait plus avoir de problème de stagnation d'eau dans la ville de Touba. Et ce qu'on appelle les points bas vont être pris en charge pour que durant l'hivernage qui va venir, on n'ait pas beaucoup de problème d'inondation. ''



Se réjouissant ''de la volonté politique du Président Macky Sall de mettre définitivement terme'' à ces difficultés, le directeur de l'Onas de lancer, à la suite du maire, un appel à l'endroit de certaines populations généralement tentées par l'idée de voler les plaques.

Plusieurs personnalités politiques et religieuses ont pris à la rencontre.