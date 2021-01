TOUBA ET COVID19 / 31 personnes hospitalisées dont 17 cas graves... La situation se complique.

La situation que le nouveau coronavirus impose à Touba devient de plus en plus compliquée. Au moment où ces lignes sont écrites, 31 personnes sont hospitalisées et 17 parmi elles sont considérées comme étant des cas graves. L'on nous signale aussi que des membres du personnel médical sont contaminés mais sont bien suivis. Une autre chose est certaine : les chiffres officiellement livrés sont loin de correspondre à la réalité, les chiffres réels dépassant largement ceux publiés quotidiennement par le district sanitaire de Touba. Encore aujourd'hui, des malades refusent de se faire dépister et d'autres refusent de suivre les traitements.



Présentement, Touba a un cumul de 1.048 malades dont 79 n'ont pu survivre.





DISTRICT SANITAIRE DE TOUBA



Rapport journalier Covid-19/ Le 21.01.2021



-Nouveaux confirmés : 12

-Contacts : 01

Communautaires : 11

-Importés : 00

-le nombre d'hospitalisés : 31

-le nombre de cas graves : 17

-le nombre de décès : 01

-le nombre de guéris : 04

-Cumul : confirmés 1. 048

-Guéris : 660

-Décès : 79