TOUBA ET COVID-19 / Les 4 cas communautaires sont des femmes.

Au moment ou ces lignes sont écrites, 23 malades du coronavirus séjournent au niveau du centre de santé de Darou Marnane. Hier, déjà, il n'y avait que 13 personnes sur place. Aujourd'hui, le nombre a augmenté d'une dizaine de pensionnaires même si on nous signale que le record d'arrivants a été battu avec un peu plus d'une quinzaine de malades acheminés sur les lieux.

Le fait qui frappe le plus par rapport à la situation du jour, c'est que les 4 nouveaux cas communautaires sont des femmes.