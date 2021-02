TOUBA ET COVID-19 / Des jeunes pour préserver les personnes du troisième âge du virus.

Au moment où ces lignes sont écrites, Touba a officiellement enregistré 95 décès causés par la covid-19 et l'essentiel de ces personnes disparues, selon des sources officielles, sont du troisième âge. Suffisant pour susciter chez les membres de l'Alliance des Jeunes Patriotes de Touba dirigée par Sémou Thioune, un sursaut d'orgueil. "Nous avons le devoir moral de protéger nos parents et grands parents. Nous n'avons pas le droit, en tant que jeunes de transporter le virus jusqu'à eux. Cest la raison pour laquelle, accompagné des jeunes des quartiers Sourah, nous avons organisé une journée dénommée 'Aar Sunu Mak Ni' sur fonds propres et avec l'appui de bonnes volontés."



Sémou Thioune de préciser avoir, avec ses collaborateurs, privilégié le discours sensibilisateur avec la technique du porte-à-porte non sans manquer de distribuer des masques, du gel hydro-alcolique, des bouteilles d'eau de javel et du savon liquide. "Nous avons jugé utile de derouler ce programme pour suivre notamment les recommandations du Khalife Général des Mourides qui porte lui-même le masque et qui ne cesse d'appeler les populations à respecter les mesures barrières. Nous le faisons aussi en tant que leaders politiques qui souhaitent apporter leur contribution à l'effort de lutte du Président de la République qui fait tout pour mettre un terme à cette pandémie."