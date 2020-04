TOUBA ET CAS COMMUNAUTAIRES / Déjà 5 au compteur pour la cité... Ocass se taille la part du lion

Des 35 cas issus de la transmission communautaire détectés au Sénégal, Touba s'est adjugée la part du lion en enregistrant au total 5 au moment où l'essentiel des autres localités infectées en sont à une seule unité.







Pour le cas du jour, il s'agit d'un agent de santé. Les quatre autres sont respectivement deux commerçants, un mareyeur et un vigile. Cependant, géographiquement, il faudra localiser le commerçant transféré à Dakar, le vigile ramassé nuitamment non loin de Tali Bu Bess et le mareyeur au marché Ocass de Touba. Autrement dit, 3 des 5 cas issus de la transmission communautaire officiaient dans ce marché qui accueille au quotidien plusieurs centaines de milliers de personnes. D'où l'ultime urgence de freiner la chaîne de transmission dans cette zone que beaucoup d'observateurs considèrent comme étant le ventre mou de la cité.



Madyana est l'autre localité touchée. Ce quartier populaire vit une période extrêmement compliquée à cause d'une pénurie d'eau aiguë. Touba Ça Kanam s'active, d'ailleurs, à trouver une pompe au forage qui est tombé en panne depuis plusieurs mois. La situation devient de plus en plus compliquée à Touba...