TOUBA / EN DIRECTION DU MAGAL- Le Khalife Général recommande un record de " kaamils" aux daaras et mosquées.

Dans la perspective du Grand magal de Touba, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a instruit ce mercredi, Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Fallou de sensibiliser l'ensemble des écoles coraniques, daara et mosquées de la communauté mouride, installés à Touba, au Sénégal et à travers le monde sur son projet de faire parcourir le Coran le plus possible avant le 18 Safar.



Le Patriarche de Darou Miname de retenir pour chaque daara de grande envergure 03 "kaamils" par jour, contre 2 et 1 pour ceux de moyenne et de petite taille.



Pour cela, il a requis le concours de l'association des maîtres coraniques section de Touba et demandé que tout le monde s'y mette avec volonté.



Le Khalife invitera chacun à prier pour la fin de la pandémie, pour un bon hivernage et pour que la paix s'installe à travers le monde...