À quelques encablures des élections législatives, les responsables politiques de l’Apr de Touba rivalisent d’ardeur. Pour Diène Guèye alias Général, il est temps de communiquer clairement sur les réalisations du Président Macky Sall qui vont du décret pris pour faire du Grand magal de Touba jour férié à la construction de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim en passant par l’érection de commissariats, de l’autoroute Ila Touba, le bitumage de routes, etc… Il accusera l’opposition de privilégier les invectives aux discours réformateurs ou positifs. Il demandera, dans la foulée, aux populations de récuser les appels à la violence.



« Il n’y a que Dieu qui donne le pouvoir. Le Président est entre les mains du Président Macky Sall et chaque Sénégalais a le devoir de lui prêter main forte pour qu’il réussisse ses missions et Dieu sait qu’il les réussit à merveille. Un pays ne se construit pas en un jour. Nous devons cultiver la paix et cesser de véhiculer de fausses informations via les réseaux sociaux. Que chaque Sénégalais fasse attention à ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. C’est important ! », dira-t-il substantiellement.



Général Diène Guèye conclura la rencontre en offrant aux populations de Féto du riz et du ciment destiné à l’achèvement de la construction de la mosquée...