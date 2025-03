TOUBA – Devant le Khalife, le FDR dénonce « menaces, accusations et arrestations » perpétrées par le pouvoir… Le Patriarche appelle à l’union des cœurs

Une importante délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) s’est rendue ce samedi à Touba. Accompagnée de Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaindé Fatma (leader basé dans la cité), Omar Sarr de Dagana, Mansour Faye, Amadou Mame Diop, Bassirou Sarr, Oumar Sarr (ex-Rewmi), Layla Sow, Sokhna Fatma Diop, entre autres, la délégation a exprimé, par la voix de Modou Diagne Fada, son amertume face à la vague d’arrestations observées depuis l’accession au pouvoir du tandem Diomaye-Sonko.



L’ancien maire de Darou Mouhty a dénoncé une dynamique de musellement de l’opposition par le nouveau régime, caractérisée par des menaces, de l’intimidation et une volonté manifeste d’emprisonner les leaders de l’ancien gouvernement. « Depuis un an, nous avons observé, mais nous constatons avec regret que les nouvelles autorités ont décidé de nous anéantir. Nous sommes venus vous dire que, pour rien au monde, nous ne souhaitons que ce pays perde sa paix et sa sérénité », a-t-il déclaré.



Le message semble avoir été bien reçu par Serigne Mountakha. Le chef religieux a choisi de jouer la carte de l’apaisement, appelant à l’union des cœurs. « La vie est ainsi. C’est Dieu qui a décidé du changement. Dieu merci, ce changement s’est déroulé dans la tranquillité. Généralement, c’est le chaos qui précède. J’ai entendu vos propos. Pour ma part, mon rôle, en dehors de l’adoration que je dois à Dieu, est d’appeler à la concorde des cœurs. Je vous exhorte, vous de la classe politique, et le pouvoir en premier lieu, à rester sur la voie constructive. Je salue votre démarche et je la partage. Gardons espoir. Dieu est maître des consciences, et Il les oriente comme Il l’entend. J’ai flirté avec la politique, mais j’ai très tôt compris que ce n’était pas mon domaine, compte tenu des tâches qui m’attendaient au service de Serigne Touba. »



Il a également insisté sur l’importance de préserver la paix : « Jelële fitna yi, du wañi dara… Fitna bariwoul njriñ » (réveiller les dissensions ne servira à rien).