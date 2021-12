TOUBA / Détournement de Hadiya du Khalife - Un jewriñ change les billets de banque par des feuilles blanches…

Avoir un mauvais jewriñ, c’est risquer de ne jamais voir ses hadiya arriver à destination. Les disciples Mourides regroupés dans le dahira « Talatay Mame Cheikh Ibra Fall » l’auront appris à leurs dépens.



En effet, quelques heures après la journée décrétée par le Khalife Général des Mourides et entièrement dédiée au zikroulah, ces disciples du premier Khalife des Baayfall étaient à Touba pour donner leur hadiya au Patriarche. Malheureusement, leur coordonnateur Khadim Thiam n’aura remis au Khalife qu’une enveloppe remplie de feuilles blanches.



Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Serigne Abdou Lakram Mbacké, préposé à ce travail par le Saint homme, il est clairement signalé que la somme inscrite sur l’enveloppe était de 200.000 francs cfa. Le chef religieux, sous le contrôle de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma, fils du Khalife Général des Mourides, confie que ce genre de pratique est bien fréquent et que le dernier exemple date du dernier Grand Magal de Touba.



Est-ce le jewriñ qui a lui-même subtilisé l’argent ou un de ses proches ? Mystère et boule de gomme...