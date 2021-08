TOUBA / Des masques volés dans un hôpital... Préjudice évalué à 3 millions de francs.

Le vol en question s’est passé dans la nuit du 16 au 17 août 2021 à Djémoul et plus précisément dans la structure sanitaire du coin. C’est en effet, comme par enchantement que les caisses de masques et même de blouses, parfois disparaissaient. Le malfrat savait exactement où étaient entassées les cartons et savait aussi à quel moment la surveillance était moins sévère. AN, après son forfait, partit toujours écouler sa marchandise à Saint-Louis.



Pour les 11 cartons de masques et celui contenant des blouses, il dira avoir empoché la somme de 3 millions. Arrêté par la brigade spéciale de Touba, il a été déféré au parquet de Diourbel et attend de connaître son sort.