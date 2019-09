TOUBA / Des jeunes de l'Apr suppléent les autorités dans l'évacuation des eaux pluviales qui inondent les maisons.

Des jeunes de l'Apr de Touba et plus précisément de l'aile dissidente de la Cojer locale contrôlée par Bassirou Mboup et Abdou Fatah Diop, ont jugé utile de dérouler des activités de bonne volonté pour libérer certaines maisons des eaux pluviales qui les inondent depuis plus de 3 semaines. Les quartiers ciblés étaient l'arrondissement de Ndame, le quartier Alom Nga et la route de Bélèle.





Bassirou Mboup précisera que leur action s'inscrit dans la dynamique participative qui incombe à chaque citoyen. '' Les autorités font des efforts énormes pour libérer les quartiers de Touba de ces eaux avec une présence non négligeable des sapeurs pompiers, mais il revient à chacun d'entre nous d'apporter sa contribution ''.



Les jeunes républicains ne manqueront pas d'adresser un message à leurs camarades des navétanes de Mbacké, les invitant à ne tenter aucun acte de sabotage lors de la prochaine visite du Président Macky Sall à Touba, du fait de la question du stade.