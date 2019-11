TOUBA / Des coups de feu entendus dans la maison du maire

L'information est vérifiée et elle a été confirmée par Moussa Thioune, proche de l'édile de Touba sur les ondes de Ucab Fm. Des coups de feu ont été entendus à Khayra et plus précisément dans la maison de Abdou Lahad Ka. L'on signale que l'homme a été dégagé de chez lui par les forces de l'ordre. Aucune idée sur l'auteur des tirs. Une enquête est ouverte. Affaire à suivre...