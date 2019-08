TOUBA/ Des Imams et Arabisants s'en prennent aux jeunes politiciens qui ont osé attaquer l'absence de parité au sein de la commune et interpellent Safinatul Amann

Alors que tout le monde garde un œil sur les prochaines élections municipales, à Touba, des jeunes ont osé déplorer l'absence de parité au sein de la commune. Pour rappel, les conseillers municipaux ont été élus sur une liste de 100 hommes intégralement choisis par Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké sous le ndigël du Khalife général des Mourides. L'équipe en exercice est dirigée par Abdou Lahad Kâ.





Invités dans une radio de la place, ces jeunes ont déclaré utile de poser le débat estimant que la parité doit y être de mise et le mode d'élection revu. Cette sortie a eu le don de créer une colère noire chez un collectif d'Imams qui a tout de suite rappliqué chez Serigne Modou Lô Ngabou, personne morale du dahira Safinatul Amann. Cette structure , pour mémoire, est chargée de veiller au respect de la sacralité de la cité religieuse contrôlant comportements, déclarations et port vestimentaire des populations.



Imam Cheikh Sall, Serigne Abô Niang, Mouhamed Fadel Mbaye et leurs camarades ont ainsi rencontré le chef religieux à Ngabou, histoire de l'inviter à prendre langue avec ces jeunes aux fins de recadrage. Selon Imam Sall '' Touba ne saurait changer de démarche. Le caractère intangible de cette démarche s'impose à toutes les personnes qui vivent dans cette ville, sans exception. Le choix des conseillers municipaux choisis et du maire sont du ressort exclusif du Khalife qui régit un titre foncier ''. L'Imam de se désoler la recrudescence des sorties de ce genre critiquant le maire Abdou Lahad Kâ et ses collaborateurs avant de requérir l'intervention urgente de Safinatul Amann pour résoudre cette équation. Pour lui, il s'agira de ne permettre à personne de remettre en cause les décisions du Khalife ou de son bras droit Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké.