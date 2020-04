TOUBA - Dernière minute au Centre de santé de Darou Marnane/ Le bâtiment réservé aux femmes, désormais plein, accueille un bébé.

Au moment où ces lignes sont écrites, le bâtiment réservé aux femmes est plein à craquer. Les autorités ont peiné avant de loger les dernières arrivées.







Six (6) malades viennent d'arriver à bord de l'ambulance de l'hôpital de Ndamatou et de celle du centre de santé de Darou Khoudoss.







Les dames ne peuvent encore descendre des véhicules, faute de place. Parmi les nouveaux pensionnaires, il y’a un bébé qui tient à peine sur ses deux jambes.







Le médecin-chef du district sanitaire precisait ce matin que le centre accueillait déjà 24 personnes dont 5 de Mbacké. Avec le rush noté cette nuit, l'hébergement devient, désormais, compliqué .







Un peu avant, et plus précisément aux environs de 21 heures, la panique a été créée non loin de la mosquée par un homme qui s'était jeté par terre se plaignant de douleurs diffuses. Les sapeurs-pompiers et une équipe médicale bien protégée viendront le récupérer pour lui faire subir des tests.