TOUBA / Démarrage des études pour la construction d'une autoroute de 13 kilomètres dans la cité religieuse

Une promesse du Président Macky Sall en début d'exécution... La cité religieuse de Touba va avoir une nouvelle autoroute. Celle-ci devra mesurer entre 12 et 13 kilomètres et sera au format 2X2 Voies. Les études ont démarré ce jeudi sous la présence du porte-parole du Khalife des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr et de Khoulé Ndiaye, le Directeur régional de AGEROUTE, Zone Thiès-Diourbel...