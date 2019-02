TOUBA/Daba Macky prend la défense du Président Macky Sall : "Il ne pouvait pas prononcer le nom de tous les responsables'

Que le Président Macky Sall, lors de son meeting d'ouverture, ait eu juste à prononcer le nom de deux responsables politiques ( Sokhna Mame Khary Mbacké et Moustapha Cissé Lô) dans sa première déclaration, a fait grincer des dents dans la cité religieuse de Touba. Beaucoup de leaders ont déjà exprimé leur courroux, déclarant qu'ils ont été humiliés. C'est le cas notamment de Serigne Modou Bara Dolly Mbacké et de Sokhna Astou Boury Mbacké qui ont face à la presse pour montrer leur exaspération et réclamer réparation.



Consciente que cette vague de grogne peut altérer la dynamique enclenchée par la coalition Benno Bokk Yakaar à Touba, Daba Touré alias Daba Macky, a tenu à inviter tout le monde à la raison. '' Le Président Macky Sall, dit-elle, ne peut citer tous les responsables politiques du département. Celle qui a été citée mérite de l'être pour le travail qu'elle abat depuis plusieurs mois. On aurait pu aussi citer Serigne Alla Sylla. Personne plus que lui ne fait du bien au parti et à la coalition. Il est tout le temps sur le terrain et investit ses moyens financiers sans rien demander en retour. Par conséquent, il n'est pas conséquent de se sentir frustré et de saborder tout le travail qui a été fait jusque-là. Le Président sait ce que chacun d'entre nous fait pour lui. Nous avons l'obligation de continuer à nous battre pour sa réélection et après chaque chose pourra être sujet à discussion. '' Sokhna Daba Macky qui précise ne donner de leçon de morale à personne, invite tous les leaders à l'unité des cœurs d'abord et à celle des actions ensuite...