TOUBA DIANATUL MAHWA / Le magal Baay-Fall dédié à la mère de Mame Cheikh Ibra Fall ni reporté, ni modifié mais annulé.

Initié par Serigne Modou Abdoulaye Fall et dédié à Sokhna Seynabou Ndiaye, mère de l'ancêtre des Baay-Fall Mame Cheikh Ibra Fall pour rendre hommage à Sokhna Diarra Bousso, le magal de Dianatoul Mahwa n'aura finalement pas lieu cette année. L'annonce a été faite par Serigne Cheikh Binetou Fall, Khalife de Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar. Prévu pour le 15 mars, il a été définitivement annulé cette année pour se conformer, dira le chef religieux, à la volonté du Khalife Général des Mourides.



« Nous ne l'avons ni reporté, ni modifié dans la façon de le célébrer. Nous avons décidé tout bonnement de l'annuler et de demander que nul ne se rassemble pour le célébrer. Pour être plus clair, même les regroupements familiaux sont interdits pour ce magal ». dira de manière on ne peut plus claire, Serigne Cheikh Binetou Fall, face à la presse.