TOUBA - DAROU MARNANE ARCHI PLEIN / Deux autres malades évacués sur Dakar... Une nouvelle contamination à Fawzeini

" Il a beau faire des efforts", le centre de santé de Darou Marnane ne parviendra nullement à contenir le nombre de patients à "lui" proposer. En effet, l'établissement médical n'était supposé accueillir que 30 ou 31 personnes. Alors qu’au moment où nous livrons l'information, il y a au moins 36 pensionnaires sous traitement. Par conséquent, un problème d'espace se pose et force les autorités à trouver une alternative.



Face à ce casse-tête, de nouveaux lits ont été aménagés. Seulement, en forçant davantage, on risque de mettre mal à l'aise les patients. Ce qui pourrait déteindre sur l'efficacité des soins dispensés. C'est la raison pour laquelle, la décision a été prise d'évacuer les nouveaux venus à Dakar. Nos sources de nous signaler que deux personnes dont une dame, à cause de la promiscuité, l'ont été, il ya quelques heures.



Autre information de taille : la sœur de l'agent de santé de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba est aussi contaminée.



Un bref rappel : Sur les 36 malades internés à la date du 24 avril 2020, 18 sont des cas issus de la transmission comunautaire et originaires de Touba. (Sources médicales)