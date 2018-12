TOUBA DAROU KHOUDOSS - Un Ndongo Daara de 11 ans meurt électrocuté

Le drame s'est passé mercredi aux environs de 23 heures à Darou Khoudoss non loin de la station d'essence. Un enfant de 11 ans, ndongo-daara de son état, est mort alors qu'il était venu chercher de l'eau juste à côté. Par imprudence, il a été attiré par le poteau électrique d'à-côté et automatiquement électrocuté.

Les sapeurs pompiers qui ont accouru pour le sauver ne trouveront que la dépouille mortelle du jeune garçon. L'accident a plongé tout Darou Khoudoss dans l'émoi et la consternation.