TOUBA / DAME DIOP (Ministre de la formation professionnelle) : « Le Président m'a instruit de faire un centre de formation dans le complexe Cheikhoul Khadim »

Il aura été le premier ministre de la République à avoir été, séance tenante, impliqué par le Chef de l'État dans la future Université de Touba. Dame Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, confirme avoir été personnellent instruit par le Président Macky Sall de créer au sein du complexe Cheikhoul Khadim un centre de formation. Interpellé par Dakaractu, il précise avoir déjà mesuré la grande portée de la consigne, non sans féliciter Serigne Mountakha Mbacké Bassirou pour l'importantissime initiative.



« Permettez-moi, d'abord, de saluer cette œuvre grandiose du Khalife d'avoir pensé à édifier, à ériger une université de cette dimension à Touba et comme je le dis, cela montre encore une fois le caractère progressif du Khalife... sa vision du développement inclusif et intégral. Il restera le défi de la participation de l'État dans la gestion de cet outil. En effet, une université, une chose est de la construire et une autre chose est de la faire tourner au grand bénéfice des jeunes de Touba, des jeunes de la région, du Sénégal et même du monde entier. C'est pour cela que je salue la déclaration du Président qui dit que l'État sera à côté du Khalife Général des Mourides, de la communauté pour une excellente gestion de cette université qui va être révolutionnée ».



Il précisera, en passant, que le Chef de l'État a prévu de mettre un centre de formation par département à travers tout le Sénégal.



Le ministre Dame Diop se sera aussi révélé par l'accueil exceptionnel que ses militants ont réservé au Président Macky Sall lorsqu'il franchissait le seuil du portail de l'université Cheikhoul Khadim.