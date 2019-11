TOUBA - Cheikhna Diop déféré au parquet de Diourbel / Les populations de Beug Bamba toujours en colère.

Les populations du quartier Beug Bamba à Madynana sont toujours sous le choc après le meurtre à coups de couteau de Khady Sèye. Un rassemblement a été organisé ce matin pour souhaiter que le présumé coupable soit « sévèrement sanctionné » par le juge.







« Madyana a enregistré en l'espace de 2 ans trois meurtres. Nous avons l'impression que notre quartier est devenu le siège des assassins et des vendeurs de drogue. L'insécurité a vertigineusement galopé. Nous demandons aux autorités de ce pays d'installer une brigade de proximité pour dissuader les malfaiteurs. Nous souhaitons aussi que la loi s'applique durement contre ces malfrats déjà arrêtés au risque de voir les populations prendre leur destin en main », martèle El Hadj Khouma qui a relayé la déclaration des habitants dudit quartier.







Cheikhouna Diop, selon des sources proches du tribunal de Diourbel, a été déféré au parquet ce mardi. Il a été arrêté, les mains trempés de sang le samedi 2 novembre dernier. D'ailleurs, la même source confie qu'il a reconnu son forfait non sans déclarer que la dame l'avait marabouté et que son geste était contre sa volonté mais inévitable à cause d'une pression surnaturelle à laquelle il ne pouvait résister.