TOUBA - Cheikh Bass sur les relations entre le Khalife et Macky : « Il s’était limité à le confier à Serigne Touba … Aujourd’hui, il y a adjoint des prières... »

En recevant Aminata Touré et sa délégation (quelques minutes après la très forte déclaration du Khalife Général des Mourides qui réitérait son soutien au Président Macky Sall) , Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a choisi de revenir en entier sur la qualité des relations qui lient le Patriarche et le chef de l’État. Une chose est claire, selon lui.



« Ces relations datent de bien longtemps, avant même que Serigne Mountakha ne devienne Khalife de Touba. » Le chef religieux d’expliquer que la considération que le Saint - homme porte au Président s’est considérablement accrue. « Je suis le trait d’union entre le Khalife et le Président Macky Sall. Le Président a choisi de faire de Serigne Mountakha son guide spirituel, son père et son ami. Serigne Mountakha s’était limité à le confier à Serigne Touba. Aujourd’hui, il a adjoint à ce geste des prières pour lui. »



Serigne Bassirou, dans cette déclaration que vous propose Dakaractu - Touba, est aussi revenu sur les dernières réalisations de l’État dans la cité religieuse.