TOUBA- Cheikh Bass Abdou Khadre porteur d’ un message d’encouragement du khalife à Touba Ca Kanam

L’institution Touba Ca Kanam a inauguré une partie de son siège, marquant une avancée dans sa structuration. Le Khalife Général des Mourides, à travers son porte-parole Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké, a salué les réalisations de TCK et encouragé la poursuite des efforts engagés pour le progrès local. Entourés de figures religieuses majeures comme Serigne Mbacké Daba Sarr et Serigne Habibou Mbacké Falilou, les responsables, Serigne Mame Mor Mbacké et Serigne Absou Lahad Habibou , ont rappelé les ambitions de l’organisation: éducation, santé, infrastructures et appui communautaire. Le nouveau siège symbolise une vision: celle d’une Touba dynamique, organisée et tournée vers un avenir solidaire, sous les valeurs du Mouridisme.