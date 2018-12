TOUBA - Cheikh Bass Abdou Khadre et Sheikh Alassane Sène ont échangé sur les dimensions intellectuelles de Serigne Touba

Sheikh Alassane Sène, qui a préféré ne pas porter sa casquette d'homme politique, a passé la journée du vendredi avec le porte-parole du Khalife Général des Mourides pour discuter de Cheikh Ahmadou Bamba et de ses dimensions religieuses et intellectuelles exceptionnelles. Une invitation dont il a voulu magnifier toute la portée philosophique au vu de l'intérêt qu'il voue aux enseignements du Cheikh et à son œuvre de manière générale.



'' J'ai échangé avec Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui m'a honoré en m'invitant. Nous avons échangé exclusivement sur la vie et l'œuvre colossale de Cheikhoul Khadim, sur sa dimension intellectuelle et mystique, mais aussi l'anoblissement et l'endurance. Nous avons parlé de l'exil parce que pour moi, c'est Cheikhoul Khadim qui a poussé le colon à l'amener en exil. Quand on lit Assirou, on sent, dans une grande dimension mystique, que Cheikhoul Khadim était prêt en mer. ''

Sheikh Alassane de se féliciter de la volonté du Khalife Général des Mourides de construire une université à Touba pour un coût de 37 milliards. Il compte d'ailleurs verser dans le compte de Serigne Touba la somme de 37.000 francs et invite un million de Sénégalais musulmans et non musulmans à suivre son exemple...