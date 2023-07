TOUBA - Cheikh Abdou Bali au C50%Pn : « Donner aux entreprises locales la commande publique pour exécution ? Oui ! Mais… »

Dans le cadre de sa tournée nationale, le Club 50 % de Préférence Nationale, sous la houlette de Serigne Modou Bousso Dieng, a été reçu par le chef religieux et ministre conseiller du Président de la République Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Interpellé sur l’urgence qu’il y a à se battre pour que les commandes publiques soient données pour exécution aux entreprises locales, le Mbacké-Mbacké approuvera la démarche mais souhaitera d’abord que ces dernières se donnent les moyens de pouvoir réaliser ces marchés convenablement. « Si elles sont en mesure d’exécuter ces marchés, c’est à elles que cela devrait revenir. Il faudra, dans ce cas, qu’elles sachent fédérer leurs expertises et moyens pour être plus fortes. » Une proposition qui semble recouper d’avec les objectifs du club, selon Assane Sylla, Dg du Groupe Ecotra. Ce dernier ajoutera même qu’une entreprise comme la sienne est non seulement en mesure d’exécuter seule les marchés de l’État, mais qu’elle a toujours été appelée en renfort par ces dernières généralement confrontées à des difficultés logistiques.