TOUBA / Cheikh Abdou Bali Mbacké prend les armes contre le Covid-19.

Chef religieux et ministre conseiller auprès du Président de la République, Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndè Fatma a décidé de donner un nouvel élan à la lutte menée contre le Coronavirus par l'État du Sénégal. Armé de détergents, de produits antiseptiques, de gels alcoolisés etc... le leader politique s'est rendu au niveau des daaras pour les aider à renforcer leurs précautions et leur a tenu un discours de vérité sur le danger que représente cette maladie. Un moment précieux saisi par Serigne Khaly Diakhaté, maître coranique et Serigne Sam Bousso pour saluer le geste et inviter les populations à prendre davantage de précautions.