TOUBA / Ce que retiennent Sokhna Mame Khary Mbacké et ses partisans de la dernière élection présidentielle

De l'élection présidentielle passée, Sokhna Mame Khary Mbacké et ses partisans ne retiennent qu'une chose : '' la victoire éclatante du Président Macky Sall. ''

Pour Général Diène Guèye qui a parlé au nom de la leader politique et de des camarades, '' les Sénégalais ont voté pour la continuité. '' Loin de se rebeller contre la mise à l'écart du département de Mbacké dans le choix des personnes pour composer le nouveau gouvernement, Sokhna Mame Khary et ses partisans estiment que c'est déjà suffisant que le Chef de l'État accorde une place prépondérante à Touba dans sa politique.



'' Ce qu'il fait pour Touba nous suffit largement. À quoi servirait un ministre originaire de l'agglomération si dans la politique de l'État, la cité ne faisait pas partie des priorités. Il a construit pour nous des routes intérieures, une autoroute et démarré de grands travaux pour de grandes infrastructures '', dira Général Diène Guèye.



Interpellé sur les prochaines élections municipales, notre interlocuteur dira son ambition et celle de ses camarades de soutenir la candidature de Sokhna Mame Khary Mbacké au niveau du conseil départemental.