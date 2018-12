TOUBA / CRISE À MAOU RAHMATI : Ce document qui fait brûler la case... Cause d'une démission collective des agents... Le gouverneur est-il devenu gendarme ?

Depuis la démission officielle de Serigne Cheikh Aliou Mbacké, Maou Rahmati vit des heures sombres. ( Maou Rahmati, c'est cette structure chargée de travailler à la résolution du problème de l'eau à Touba, jadis créée sous le ndigël de Serigne Saliou Mbacké).





Visiblement écœuré par les coups bas et autres croche-pieds qui ne cessaient de lui rendre la gestion malaisée voire impossible, le chef religieux Mbacké-Mbacké de Darou Khoudoss avait choisi de démissionner après s'être entretenu avec le Khalife Général des Mourides. Nous étions le 17 juillet 2018. À la suite de cela, un administrateur, ancien gouverneur de région et de Kédougou notamment, originaire de la cité et d'ailleurs, proche parent de Serigne Cheikh Aliou a été désigné pour poursuivre la mission. Il s'agit de Moustapha Dieng.





Seulement, depuis le 13 novembre 2018, rien ne semble plus marcher comme souhaité. En effet, après un temps d'observation pour mieux aborder son sujet, Moustapha Dieng a subitement dégainé une note administrative dont l'objet était de supprimer le poste d'administrateur du Comité Initiative Eau de Touba. Ainsi, démettait-il, par ricochet, de ses attributions le nommé Malick Badiane, jusque-là cerveau de la gestion. Cette décision soudaine a eu le don de créer les premières distorsions.



Dans une dynamique de solidarité, Malick Badiane a eu le bénéfice du soutien de ses collègues qui se sont radicalisés au fil du temps. À l'image de Modou Diop Diaobé qui a affiché colère et rigueur (sur internet) dans ses dénonciations à l'égard du nouveau Président qu'il qualifiera de '' gendarme venu faire une table rase de tout ce qui avait été entrepris depuis 2006 '', les travailleurs multiplieront les actes de défiance.



Le tour sera finalement joué la semaine passée avec une démission collective de l'ensemble des travailleurs. Cette décision était la résultante de la décision de l'ancien gouverneur de retirer à Malick Badiane son véhicule de fonction et de lui intimer l'ordre de vider son bureau.



Dakaractu qui a, pour le moment, préféré se limiter aux faits, compte interroger incessamment les auteurs qui désireront s'exprimer sur la question. Affaire à suivre...