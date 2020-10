TOUBA - CITATION DIRECTE / Touba Ca Kanam décide de traîner en justice OFOR qui l'accuse d'avoir cassé une conduite et causé la pénurie d'eau.

Dans une déclaration diffusée à travers les médias. Le Directeur général de OFOR accuse Touba Ca Kanam et Ecotra d'avoir cassé le 27 septembre dernier, dans le cadre de leurs travaux respectifs d'assainissement et de nettoiement, des conduites160 et occasionné des fuites. Des fuites, pour la réparation desquelles, il a été nécessaire d'arrêter au moins pendant 03 jours le fonctionnement de 04 foragues que sont F4 Keur Niang, F3 Ndamatou, F10 Gouy Mbinde et F18 Route de Ndiouroul. La conséquence de ce qui précède c'est qu'une partie du réseau s'est vidée de son liquide causant du coup, une perturbation sur la distribution de l'eau au niveau de plusieurs quartiers. Dans un message qui a fuité, le point focal de OFOR à Touba explique à son directeur que " 80% des fuites sont dues à ces travaux déroulés par la SENELEC, Touba Ca kanam et l'ONAS". Seydi Ndao y ajoutera Ecotra...