TOUBA / CHEIKH BASS ABDOU KHADRE : « Massalikoul Jinaan est une victoire de l'Islam... Le magal est un évènement majeur et nous nous évertuons déjà à réussir les derniers réglages »

À la suite d'une réunion déroulée à huis-clos et qui a enregistré la présence de l'ensemble des membres du comité d'organisation du Grand Magal, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a rappelé toute l'importance que revêt cet événement qui marque le départ pour l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Ainsi, insistera-t-il sur la nécessité qu'il y'a de ne lésiner sur aucune énergie pour réussir l'organisation. '' Le magal est un évènement d'une importance sans pareil au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous nous attelons à réussir les derniers réglages. Nous avons projeté de reproduire plusieurs de nos activités comme les forums que nous avons jugés utiles et bénéfiques. Les rencontres qui se tenaient à l'étranger ont aussi été très satisfaisantes ''. Autres innovations de taille : une plus manifeste implication des localités du Sénégal et d'ailleurs dans le magal. '' Il reviendra à chaque localité du Sénégal et du monde de se préparer en conséquence pour mieux aborder le magal ''.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de signaler qu'il sera procédé à la tenue d'une semaine culturelle lors de laquelle il sera déroulé un colloque international qui regroupera des sommités intellectuelles mondiales. Des expéditions seront organisées chez plusieurs Cheikhs de Serigne Touba. Il précisera que la lecture du Saint Coran occupera, encore une fois, une place de choix dans les différentes activités qui intéresseront le 18 Safar.



Le porte-parole du Khalife général des Mourides fera aussi état de l'importance accordée à l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan. Il dira tout l'intérêt que la communauté Mouride porte à l'événement. '' L'ouverture de la mosquée Massalikoul Jinaan sera un pan important des activités qui précèderont le magal. Le travail touche à sa fin grâce à la diligence, notamment, de Serigne Mbackiyou Faye. C'est lui qui sera d'ailleurs le coordinateur de la cérémonie inaugurale. Cette mosquée est une victoire de l'Islam et de Serigne Touba. Elle a coûté près de 20 milliards et son édification est un fait symboliquement fort. Le plan a été dessiné par Serigne Saliou Mbacké qui a personnellement veillé à son respect dans la conception. Serigne Mountakha Mbacké sera présent à Dakar et procédera personnellent à l'inauguration. Plusieurs activités seront déroulées. Une nuit sera dédiée aux khassidas ''.



La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont Serigne Ousmane Mbacké, coordonnateur général du Grand Magal, Serigne Cheikh Marième Mbacké de l'organisation, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la commission Culture et Communication, Serigne Mbacké Abdourahmane Mbacké de Rawdu Rayahin, Serigne Modou Abdou Woudôd , Mor Lô de l'Intendance, Serigne Lamine Touré des finances, Serigne Abô Mbacké, chargé de la sous-commission Presse etc...