TOUBA / CHEIKH ABDOU BALI : « Serigne Mountakha Mbacké tient beaucoup à la jeunesse...C'est une erreur de dire : dis moi quelle jeunesse tu as, je te dirai... »

Venu représenter le Khalife Général des Mourides (en l'absence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr actuellement hors de Touba) à la cérémonie de lancement par madame le ministre de la Jeunesse, des vacances citoyennes à Touba, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma a chaleureusement accueilli son hôte. À Néné Fatoumata Tall, il dira tout l'intérêt que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou attache à la jeunesse prise dans sa globalité, pour ce qu'elle devra représenter dans un pays comme le Sénégal. Le Mbacké-Mbacké, récemment nommé ministre de la République, considère que c'est une erreur de dire '' dis moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras. '' À cette maxime, il préfère celle-ci : '' Dis quel pays tu voudras avoir, je te dirai le type d'éducation qu'il faudra adapter à ta jeunesse. ''



Cheikh Abdou Bali de confier au ministre de la Jeunesse (première femme à occuper ce poste au Sénégal) que les jeunes nourrissent beaucoup d'espoir pour elle, au vu de l'engouement que sa visite a suscitée. '' Vous avez la chance de voir toute la jeunesse réunie, sans distinction, devant vous. Nous sommes conscients des efforts que vous comptez déployer pour cette jeunesse de Touba. Nous vous savons totalement investie dans des actions de développement et de citoyenneté au profit de ces jeunes de Touba qui comptent beaucoup aux yeux du Khalife qui veille particulièrement sur eux. À Touba, les jeunes et les femmes sont très organisés et il y sera très facile de dérouler vos programmes. ''



Convaincu que les jalons d'une belle émancipation économique sont posés, il dira considérer la pertinence politique du Président Macky Sall comme un atout majeur. '' Nous avons aussi la chance d'avoir un Président de la République qui une bonne vision capable de faire émerger ce pays s'il est décliné en orientations et programmes. Et sa mise en œuvre fera du Sénégal, un modèle de développement à travers l'Afrique et le monde. ''



Dans sa réponse, Néné Fatoumata Tall exprimera toute sa satisfaction à collaborer avec le chef religieux, avant de signaler que les vacances citoyennes sont d'une utilité capitale dans la prise en charge des préoccupations des Jeunes du Sénégal. ''Cela nous fait beaucoup plaisir de vous voir venir représenter le Khalife Général des Mourides. Nous souhaitons juste des prières pour que nos œuvres soient sanctionnées de succès. Les vacances citoyennes sont loin d'être une perte de temps. Elles nous permettent de discuter avec les jeunes, de réhabiliter des infrastructures dans divers domaines, de donner un coup de fouet au reboisement, de booster l'élan de citoyenneté. '' La délégation a aussi été reçue par Sokhna Bali Mbacké Mountakha. Un peu avant, elle était à Mbacké...