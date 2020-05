TOUBA CÉLÈBRE L'AÏD-EL-FITR CE DIMANCHE.

Après une longue attente durant laquelle des recoupements ont été déroulés par rapport aux informations livrées ça et là et selon lesquelles la lune a été aperçue, la commission chargée de scruter le ciel s'est finalement décidée à exactement 20h40 minutes.



Serigne Modou Mamoune Bousso, Serigne Ahmadou Rafa'i Mbacké et les autres membres de la dite commission ont ainsi informé le Khalife Général des Mourides qui a souhaité que la nouvelle soit portée à la connaissance de tous les mourides.



La prière démarrera aux environs 10 heures demain dimanche.