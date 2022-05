TOUBA - Bassirou Gaye de Ldr-Yessal dézingue l’Apr : « C’est un parti rongé par la jalousie et la méchanceté… Nous alliés, en savons quelque chose »

Au sein de la coalition Benno Bokk Yaakar de Touba, tout le monde n’est pas content. Si la grogne enfle au sein des « zones » ( la zone 06 notamment), ça grince des dents aussi chez les alliés. Les leaders de la Ldr-Yessal ont été les premiers à dénoncer certains comportements, selon eux, de leaders de l’Alliance Pour la République qui viseraient à les écarter autant que faire se peut.



Déroulant une rencontre politique dans la cité religieuse et plus précisément à Nguiranène, Bassirou Gaye et ses camarades ont tenu à avertir le Président Macky Sall et son allié Modou Diagne Fada et leur faire comprendre qu’ils sont victimes de marginalisation.



« Nous sommes écartés, snobés, marginalisés par certains leaders de l’Apr de Touba. Ils nous ferment toutes les portes et ne nous associent à rien. Ils trompent le Président de la République en cisaillant les quartiers au gré de leurs intérêts. Je le dis tout haut et tout fort. Tant que l’Apr continuera de se comporter de la sorte avec les partis alliés, la coalition continuera de ne gagner aucune élection. Et c’est regrettable quand on sait que le Président Sall a beaucoup fait pour les populations de Touba », dira-t-il notamment.



Bassirou Gaye bouclera son discours en demandant aux autorités que le marché de Nguiranène soit achevé pour permettre aux leaders de la coalition présidentielle de gagner davantage la confiance des populations...