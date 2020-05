TOUBA- Bara Touré déféré au parquet de Diourbel,

Poursuivi pour double meurtres avec préméditation sur ses deux enfants, actes de barbarie et de plusieurs autres chefs d'accusation, Bara Touré a finalement été déferré au parquet de Diourbel et devrait faire face au Procureur Près le tribunal de Grande instance de Diourbel.



Le père de Baye Daour Touré et de Serigne Mbackè Madina Touré, retrouvés égorgés le 27 septembre 2020, est présumé avoir ôté la vie à ses deux enfants. L'enquête a été bouclée.