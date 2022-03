TOUBA- Bagarre lors de la rencontre de BBY / Binetou Diop rougit et invite le Président Sall à prendre ses responsabilités.

La colère chez Sokhna Binetou Diop, jeune leader politique Apr à Touba, est immense. Cela fait suite à la débandade qui a été notée samedi dernier lors de la rencontre convoquée à Mbacké par le ministre Samba Sy et l’avocat Me Ousmane Sèye, émissaires du Président Macky Sall.



Pour la jeune leader politique, il y a un manque de respect vis-à-vis des jeunes et des femmes qui sont écartés et muselés. Binetou Diop, connue pour avoir été des premiers combats politiques auprès du Président Macky Sall, se désole aussi de remarquer qu’un « groupe de privilégiés » a été, par la suite, sélectionné pour être reçu à Dakar.



Suffisant pour accentuer son amertume et l’amener à demander au patron de la coalition à « se rendre à l’évidence » et à prendre ses responsabilités.



Affaire à suivre…