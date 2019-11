(TOUBA) BRAQUAGE À OCASS / Pistolet sur la tempe, Malick Karé forcé de libérer des bijoux en or d'une une valeur de 20 millions.

Un braquage d'une facilité exceptionnelle s’est déroulée ce mardi au marché Ocass de Touba. La scène s’est passée sans que nul ne s'en rende compte malgré l'affluence toujours monstre qui caractérise ce haut leur de commerce.

Quatre hommes discrets mais dangereux ont pénétré tranquillement, ce matin, un peu après 8 heures dans la bijouterie du très connu Modou Karé. Ils l'ont ligoté après avoir scotché sa bouche et posé un pistolet sur sa tempe. Ils lui ont soutiré une somme d'argent estimée à 1,500 000 avant de vider ses tiroirs remplis de bijoux en or. Une valeur de 20 millions de francs Cfa sera emportée.



Non contents de réussir leur forfait, les malfrats ont essayé de neutraliser leur victime en le lynchant sauvagement. Actuellement, il est admis aux urgences dans un hôpital de la place.

Comme quoi à Touba, l'insécurité, comme un virus, a fini d'installer son quarier général.