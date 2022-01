TOUBA-BÉLEL / La délégation de Sokhna Mame Say Mbacké reçoit les bénédictions de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Say

En perspective des joutes électorales de ce 23 janvier, Sokhna Mame Say Mbacké, leader politique Apr à Bélel a été recueillir la bénédiction de Serigne Cheikh Say, Khalife de Serigne Souhaïbou Mbacké. Après avoir déroulé sa campagne, la leader politique a jugé utile de conduire une délégation composée de ses collaborateurs et militantes vers le Saint homme pour lui signifier ses ambitions et solliciter des prières. Un moment solennel qui a permis à Serigne Cheikh Say d’inviter tous les disciples à l’union et à la droiture...