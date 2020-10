TOUBA - Aziz Ndiaye convoie des bœufs, de l’huile et reçoit des mains du Khalife un exemplaire du Coran, un chapelet et une natte.

À la tête d'une forte délégation, dans laquelle on pouvait notamment compter Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ibn Al Amine, Aziz Ndiaye a convoyé plusieurs bœufs qu'il aura remis au Khalife Général des Mourides. Un moment solennel mis à profit par le Patriarche de Darou Miname pour saluer l'engagement de l'homme d'affaires vis-à-vis de Touba avant de lui remettre un exemplaire du livre Saint, une natte et un chapelet, non sans formuler à son endroit des prières nourries.



L'hôte de la cité sera aussi reçu par Sokhna Bali Mountakha qui lui réservera un déjeuner digne des grands invités.



L'essentiel de son périple sera pourtant consacré à cet entretien avec le porte-parole du Khalife Général des Mourides. Dans son discours, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre insistera beaucoup sur l'excellence des relations qu'il entretenait, au nom du dialogue conférique et de la bonne entente familiale, avec Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Des politesses qui lui seront rendues par le fils du regretté Khalife, Serigne Cheikh Tidiane Sy. Le chef religieux tidiane se sera aussi entretenu avec Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la commission Culture et Communication du Grand Magal.